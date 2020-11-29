Фото: Boxing on BT Sport Майк Тайсон і Рой Джонс

У каліфорнійському Карсоні (США) на арені Dignity Health Sports Park відбувся виставковий поєдинок двох легенд світового боксу Майка Тайсона і Роя Джонса-молодшого.

За правилами поєдинок складався з восьми раундів по 2 хвилини. І, як в минулі лихі часи, Майк спробував все вирішити вже в першому раунді. Але, зберігши колишню моторику, 54-річний Тайсон все ж втратив свою вогневу міць.

Джонс витримав перший натиск, а з другого раунду боксери стали все більше діставати зі свого арсеналу таку "грізну" зброю, як клінч.

З кожним раундом сили покидали і Майка, і Роя, до кінця поєдинку була помітна втома обох.

У підсумку, боксери пройшли всю дистанцію поєдинку. А три рефері, до речі, не професійні, серед яких була одна жінка, не змогли виявити переможця, присудивши нічию.

Унікальний пояс WBC Frontline Battle дістався двом.