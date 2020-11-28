Індивідуальною чоловічою гонкою в Контіолахті стартував сезон в біатлоні

У фінському Контіолахті пройшла перша гонка біатлонного сезону-2020/21.

Перемогу в індивідуальній чоловічій гонці на 20 км з чотирма вогневими рубежами сенсаційно здобув Стурла Легрейд.

23-річний норвежець на 19,6 сек. випередив свого співвітчизника, чинного володаря Кубка світу Йоханнеса Бйо.

Третім до фінішу прийшов німець Ерік Лессер.

Відзначимо, для Легрейда це був всього п'ятий старт за національну команду на етапах Кубка світу. Таким чином, Стурла стає володарем жовтої майки лідера КС.

Додамо, що гонка в Контіолахті пройшла в комфортних умовах при помірному вітрі і температурою повітря -1 ° С.

Кращий результат серед українців показав Артем Прима, який завершив гонку 27-м з двома промахами. Інші українські стріляючі лижники в очкову зону не потрапили.