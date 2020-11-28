Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
ГоловнаСпорт

Індивідуальною чоловічою гонкою в Контіолахті стартував сезон в біатлоні

У першій же гонці - перша сенсація.

Індивідуальною чоловічою гонкою в Контіолахті стартував сезон в біатлоні
Стурла Легрейд
Фото: Global Look Press

У фінському Контіолахті пройшла перша гонка біатлонного сезону-2020/21.

Перемогу в індивідуальній чоловічій гонці на 20 км з чотирма вогневими рубежами сенсаційно здобув Стурла Легрейд.

23-річний норвежець на 19,6 сек. випередив свого співвітчизника, чинного володаря Кубка світу Йоханнеса Бйо.

Третім до фінішу прийшов німець Ерік Лессер.

Відзначимо, для Легрейда це був всього п'ятий старт за національну команду на етапах Кубка світу. Таким чином, Стурла стає володарем жовтої майки лідера КС.

Додамо, що гонка в Контіолахті пройшла в комфортних умовах при помірному вітрі і температурою повітря -1 ° С.

Кращий результат серед українців показав Артем Прима, який завершив гонку 27-м з двома промахами. Інші українські стріляючі лижники в очкову зону не потрапили.

  • 27. Артем Прима (2+0+0+0) +3:43,4
  • 47. Богдан Цимбал (0+1+0+1) +4:56,4
  • 68. Руслан Ткаленко (1+1+1+1) +7:01,4
  • 73. Дмитро Підручний (1+2+0+2) +7:56,3
  • 99. Антон Дудченко (1+2+5+0) +12:20,0
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також