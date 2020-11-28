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Збірна України завоювала "золото" і "срібло" на домашньому чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Третій день першості також можна занести в актив українкам.

Збірна України
Фото: facebook.com/team.ukraine.rg
Збірна України

В рамках чемпіонату Європи з художньої гімнастики в Києві скарбничка збірної України знову поповнилася двома медалями.

У групових вправах серед сеньорок з п'ятьма м'ячами Україна завоювала "золото", показавши результат в 35.350 балів.

Друге місце зайняв Ізраїль (34.450), третя позиції у Естонії (32.800).

Срібну медаль українки завоювали в змаганні з трьома обручами і двома парами булав. Наші дівчата показали однаковий результат з командою Туреччини (31.150).

У цьому випадку технічні відрахування визначили остаточний рейтинг, відправивши Україну на друге місце. Перша в історії медаль для Туреччини, і відразу ж золота.

Третє місце у Азербайджану (30.650).

Відзначимо, що в юніорських змаганнях перше місце у вправі з м'ячем посіла українка Поліна Карика (22.800), а Карина Сидорак стала другою у вправі зі стрічкою (21.200).

Нагадаємо, вчора збірна України завоювала "золото" і "бронзу" в командній першості і в груповому багатоборстві відповідно.

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