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Феттель встановив антирекорд "Феррарі" у Формулі-1

Cезон для 4-разового чемпіона світу виявився провальним.

На автодромі "Сахір" пройшла кваліфікація 15-го етапу Формули-1 - Гран-прі Бахрейну.

Поул завоював 7-разовий чемпіон світу, пілот Mercedes Льюїс Гамільтон. При цьому британець показав найкращі результати у всіх трьох сегментах кваліфікації.

Для Льюїса поул в Бахрейні став 98-м в кар'єрі і 10-м в поточному сезоні.

Другий час показав напарник Гамільтона Валттері Боттас. В цьому році гонщики Mercedes займуть весь перший ряд стартового поля водинадцяте.

Третім, традиційно для поточного сезону, кваліфікувався лідер "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

А ось 4-разовий чемпіон Формули-1, пілот "Феррарі" Себастьян Феттель посів підсумкове 11-е місце. Для німецького пілота ця кваліфікація стала 12-ю поспіль поза топ-10 списку.

Це найтриваліша серія без фінішу в топ-10 кваліфікації для представника "Феррарі".

Себастьян Феттель
Фото: EPA/UPG
Себастьян Феттель

Нагадаємо, в наступному сезоні Феттель виступатиме за Астон Мартін.

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