Феттель встановив антирекорд "Феррарі" у Формулі-1

Pole number 98 for @LewisHamilton after a qualifying masterclass in Bahrain 👏



And that means another Pirelli Pole Position Award for the champ 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport #Fit4F1 pic.twitter.com/o3RRf6U72N — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

На автодромі "Сахір" пройшла кваліфікація 15-го етапу Формули-1

Поул завоював 7-разовий чемпіон світу, пілот Mercedes Льюїс Гамільтон. При цьому британець показав найкращі результати у всіх трьох сегментах кваліфікації.

Для Льюїса поул в Бахрейні став 98-м в кар'єрі і 10-м в поточному сезоні.

Pole number 98 for @LewisHamilton - and here's how he did it, with a stormer of a lap under the lights in Bahrain 👀🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/Yg6WucGjNj — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

Другий час показав напарник Гамільтона Валттері Боттас. В цьому році гонщики Mercedes займуть весь перший ряд стартового поля водинадцяте.

Третім, традиційно для поточного сезону, кваліфікувався лідер "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

А ось 4-разовий чемпіон Формули-1, пілот "Феррарі" Себастьян Феттель посів підсумкове 11-е місце. Для німецького пілота ця кваліфікація стала 12-ю поспіль поза топ-10 списку.

Це найтриваліша серія без фінішу в топ-10 кваліфікації для представника "Феррарі".

Formula1🏎️ - Sebastian Vettel will start outside the top 10 for the 12th consecutive time, the longest ever run without a top 10 start for a Ferrari driver. #BahrainGP #F1 — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 28, 2020

Фото: EPA/UPG Себастьян Феттель

Нагадаємо, в наступному сезоні Феттель виступатиме за Астон Мартін.