Феттель встановив антирекорд "Феррарі" у Формулі-1

Pole number 98 for @LewisHamilton after a qualifying masterclass in Bahrain 👏— Formula 1 (@F1) November 28, 2020
And that means another Pirelli Pole Position Award for the champ 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport #Fit4F1 pic.twitter.com/o3RRf6U72N
Поул завоював 7-разовий чемпіон світу, пілот Mercedes Льюїс Гамільтон. При цьому британець показав найкращі результати у всіх трьох сегментах кваліфікації.
Для Льюїса поул в Бахрейні став 98-м в кар'єрі і 10-м в поточному сезоні.
Pole number 98 for @LewisHamilton - and here's how he did it, with a stormer of a lap under the lights in Bahrain 👀🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/Yg6WucGjNj— Formula 1 (@F1) November 28, 2020
Другий час показав напарник Гамільтона Валттері Боттас. В цьому році гонщики Mercedes займуть весь перший ряд стартового поля водинадцяте.
Третім, традиційно для поточного сезону, кваліфікувався лідер "Ред Булла" Макс Ферстаппен.
QUALIFYING TOP TEN— Formula 1 (@F1) November 28, 2020
Confirmation of a 98th F1 pole position for @LewisHamilton 👀🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/fq5keLNA77
А ось 4-разовий чемпіон Формули-1, пілот "Феррарі" Себастьян Феттель посів підсумкове 11-е місце. Для німецького пілота ця кваліфікація стала 12-ю поспіль поза топ-10 списку.
Це найтриваліша серія без фінішу в топ-10 кваліфікації для представника "Феррарі".
Formula1🏎️ - Sebastian Vettel will start outside the top 10 for the 12th consecutive time, the longest ever run without a top 10 start for a Ferrari driver. #BahrainGP #F1— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 28, 2020
Нагадаємо, в наступному сезоні Феттель виступатиме за Астон Мартін.