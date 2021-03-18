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Тухель став найкращим тренером-дебютантом в історії "Челсі"

"Пенсіонери" під керівництвом німця провели 13 ігор.

Томас Тухель
Фото: EPA/UPG
Томас Тухель

Напередодні "Челсі" вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, обігравши "Атлетіко" - 2:0.

Для лондонського клубу матч на "Стемфорд Брідж" став 13-м під керівництвом Томаса Тухеля.

У цих поєдинках "пенсіонери" здобули 9 перемог і 4 рази зіграли внічию, а в 11 іграх зіграли "на нуль".

Це найкраща дебютна серія серед усіх тренерів в історії клубу.

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