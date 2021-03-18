Тухель став найкращим тренером-дебютантом в історії "Челсі"

Напередодні "Челсі" вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів, обігравши "Атлетіко" - 2:0.
Для лондонського клубу матч на "Стемфорд Брідж" став 13-м під керівництвом Томаса Тухеля.
У цих поєдинках "пенсіонери" здобули 9 перемог і 4 рази зіграли внічию, а в 11 іграх зіграли "на нуль".
Це найкраща дебютна серія серед усіх тренерів в історії клубу.
13 - Thomas Tuchel blieb als erster Chelsea-Trainer in den ersten 13 Pflichtspielen einer Amtszeit ungeschlagen (9 Siege, 4 Remis). Traumstart. https://t.co/ipKhO6hhWS— OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2021