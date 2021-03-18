Уперше у чвертьфіналі Ліги чемпіонів будуть чотири тренери з однієї країни

Фото: EPA/UPG Едін Терзич (ліворуч) і Ганс-Дітер Флік

Напередодні визначили останні два учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Зокрема, до вісімки команд, які посперечаються за найпрестижніший клубний європейський трофей, пробилися "Баварія", "Боруссія" Д, "Ліверпуль" і "Челсі".

Ці два німецькі і два англійські клуби об'єднує той факт, що їх тренують німецькі фахівці.

Тим самим Едін Терзич ("Боруссія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Томас Тухель ("Челсі") і Ганс-Дітер Флік ("Баварія") встановили унікальне досягнення - уперше в історії ЛЧ участь на цій стадії турніру візьмуть відразу чотири тренери з однієї країни.