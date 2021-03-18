Уперше у чвертьфіналі Ліги чемпіонів будуть чотири тренери з однієї країни

Напередодні визначили останні два учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Зокрема, до вісімки команд, які посперечаються за найпрестижніший клубний європейський трофей, пробилися "Баварія", "Боруссія" Д, "Ліверпуль" і "Челсі".
Ці два німецькі і два англійські клуби об'єднує той факт, що їх тренують німецькі фахівці.
Тим самим Едін Терзич ("Боруссія"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Томас Тухель ("Челсі") і Ганс-Дітер Флік ("Баварія") встановили унікальне досягнення - уперше в історії ЛЧ участь на цій стадії турніру візьмуть відразу чотири тренери з однієї країни.
4 - For the first time in the history of the @ChampionsLeague, four managers from the same country have reached the quarter-finals: Edin Terzic (@BlackYellow), Jürgen Klopp (@LFC), Thomas Tuchel (@ChelseaFC) and Hansi Flick (@FCBayernEN). Germans.#UCL pic.twitter.com/nTYAhQEytm— OptaFranz (@OptaFranz) March 17, 2021