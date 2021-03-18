«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл містило рекламу їхнього майбутнього телешоу, - Daily Mail
Інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл містило рекламу їхнього майбутнього телешоу, - Daily Mail
ГоловнаСпорт

"Шахтар" закрив свою єврокубкову кампанію цього сезону

"Гірники" програли і другий матч "Ромі".

Фото: EPA/UPG

На віддающим відлунням "Олімпійському" в Києві пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою".

У першому таймі, наситивши середню лінію і лінію оборони, гості вміло перекрили кисень атакам "Шахтаря" і добилися того, що за 45 хвилин "гірники" лічену кількість разів проникали в штрафний майданчик "Роми", відзначившись лише кількома ударами з середньої дистанції.

А на 48-й хвилині Борха Майораля, скориставшись катастрофічними діями лінії оборони господарів, своїм голом заспокоїв і фанів "Шахтаря", і власних фанів - 0:1.

Гра підопічних Луїша Каштру вмить розсипалася і "Рома" протягом наступних 10 хвилин могла довести рахунок до великого. Але на 59-й хвилині Жуніор Мораес несподівано відновив статус-кво - 1:1.

Однак останнє слово було за всі тим же Майоралем - 1:2, і Шахтар завершує єврокубкову кампанію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також