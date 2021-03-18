"Гірники" програли і другий матч "Ромі".

Фото: EPA/UPG

На віддающим відлунням "Олімпійському" в Києві пройшов матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між "Шахтарем" і "Ромою".

У першому таймі, наситивши середню лінію і лінію оборони, гості вміло перекрили кисень атакам "Шахтаря" і добилися того, що за 45 хвилин "гірники" лічену кількість разів проникали в штрафний майданчик "Роми", відзначившись лише кількома ударами з середньої дистанції.

А на 48-й хвилині Борха Майораля, скориставшись катастрофічними діями лінії оборони господарів, своїм голом заспокоїв і фанів "Шахтаря", і власних фанів - 0:1.

Гра підопічних Луїша Каштру вмить розсипалася і "Рома" протягом наступних 10 хвилин могла довести рахунок до великого. Але на 59-й хвилині Жуніор Мораес несподівано відновив статус-кво - 1:1.

Однак останнє слово було за всі тим же Майоралем - 1:2, і Шахтар завершує єврокубкову кампанію.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG