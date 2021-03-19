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Чутки про повернення Нурмагомедова в октагон не підтвердилися

Боєць прийняв остаточне рішення.

Фото: instagram
Непереможений чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов офіційно завершив спортивну кар'єру. Про це повідомив сам російський боєць у соцмережах.

Напередодні Хабіб зустрівся з главою ліги Даною Вайтом, який намагався переконати 32-річного бійця передумати, але марно.

"Це була хороша вечеря з чудовими людьми. Дана Вайт, велике спасибі, брате, і всій команді UFC за можливість проявити себе, ви, хлопці, назавжди змінили життя багатьох завдяки цьому виду спорту", - написав Хабіб в Instagram.

"Дано, я ніколи не забуду твого ставлення до мене, мій батько не забув, і мої сини будуть пам'ятати тебе. Сьогодні була справжня розмова між справжніми чоловіками.

Також дякую всій команді, економічним партнерам і всім уболівальникам. Сподіваюся, ви приймете моє рішення і зрозумієте мене", - підсумував Нурмагомедов.

Нагадаємо, що ще після перемоги над Джастіном Гейджі в жовтні 2020 року Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри, але Вайт до останнього сподівався умовити Хабіба передумати.

В активі Нурмагомедова - 29 поєдинків в ММА, в яких він здобув 29 перемог.

Дагестанець є володарем рекорду за кількістю тейкдаунів за один бій (21 тейкдаун, 27 спроб, 3 раунди) проти Абеля Трухільо.

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