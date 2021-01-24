В Абу-Дабі на "Бійцівському острові" пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC 257, головною подією якого став бій в легкій вазі між колишнім чемпіоном UFC у легкій і напівлегкій вазі Конором Макгрегор ом (22-4) і екстимчасовим чемпіоном в легкій вазі Дастіном Порьє (26-6).

Дострокову перемогу нокаутом здобув Порье.

Перший раунд пройшов приблизно у рівній боротьбі, з деякою перевагою Макгрегора.

А в середині другого раунду Дастін несподівано для суперника накрутив темп, Конор до такого розвитку подій виявився не готовий, удари стали прилітати практично звідусіль. І один з них збив ірландця з ніг, Порье кинувся добивати Макгрегора в партері і рефері зупинив бій.

Таким чином, американець повернув борг ірландцеві -

Конор і Дастін провели перший бій один з одним 27 вересня 2014 року, тоді Макгрегор переміг нокаутом в першому раунді.

Після бою Конор заявив, що удари Порьє по його гомілці були дуже сильними.

Доказом цього стало те, що ірландець покинув свою роздягальню після поєдинку з допомогою милиці.