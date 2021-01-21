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Макгрегор і Порьє провели дуель поглядів

Поєдинок Конора і Дастіна стане головною подією турніру UFC 257.

Конор Макгрегор і Дастін Порьє
Фото: UFC
Конор Макгрегор і Дастін Порьє

На "Бійцівському острові" в Абу-Дабі (ОАЕ) відбулася битва поглядів між учасниками головних поєдинків UFC 257.

Зокрема, в очі один одному подивилися колишній чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі Конор Макгрегор і екстимчасовий чемпіон в легкій вазі Дастін Порьє.

Відзначимо, бій-реванш ірландського та американського бійців в легкій вазі стане головною подією турніру UFC 257.

У битві поглядів також взяли участь Майкл Чендлер і Ден Гукер.

В останній раз Макгрегор виходив в октагон 18 січня 2020 року і за 40 секунд нокаутував Дональда Серроне. Порьє в 2020-му теж отримав один бій - 27 червня він одноголосним рішенням суддів у видовищному поєдинку переміг Дена Гукера.

Конор і Дастін провели перший бій один з одним 27 вересня 2014 року, тоді ірландець переміг нокаутом в першому раунді.

У обох є поразки від чемпіона промоушена в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова. Макгрегор програв росіянину 6 жовтня 2018 року, повернувшись в UFC після простою і втрати поясів і здавшись в четвертому раунді після задушливого прийому. Порьє поступився непереможному дагестанцю 7 вересня 2019-го, здавшись в третьому раунді після аналогічного прийому суперника.

Бої раннього попереднього карда стартують трохи за північ 24 січня, попереднього карда - 3:00, а основного карда - о 5:00 по Києву.

Головний бій UFC 257 між Макгрегором і Порье почнеться орієнтовно в проміжку між 7:00 і 8:30.

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