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"Ювентус" виграв Суперкубок Італії

Ювентус виграв Суперкубок Італії

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Фото: EPA/UPG
"Ювентус"

У Реджо-Емілія на стадіоні "Мапей" відбувся матч за Суперкубок Італії, в якому чемпіон країни "Ювентус" зустрічався з володарем Кубка Італії "Наполі".

Поєдинок завершився перемогою туринців - 2:0.

Обидва м'ячі були забиті після перерви.

На 64-й хвилині після розіграшу кутового рахунок відкрив Кріштіану Роналду, а на 90+5 хвилині подвоїв перевагу "Старої синьйори" Альваро Мората.

У підопічних Дженнаро Гаттузо був шанс перевести матч в овертайм, але на 80-й хвилині капітан "Наполі" Лоренцо Інсіньє не реалізував 11-метровий.

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