НХЛ замінила "розумні шайби" на звичайні

У лізі знайшли дефекти в нових шайбах.

Національна хокейна ліга (НХЛ) на офіційному сайті заявила про рішення замінити шайби для матчів регулярного чемпіонату, повідомляє xsport.ua.

За інформацією НХЛ, ліга буде використовувати шайби без вбудованої технології відстеження для сезону 2019/2020 років, оскільки з'явилися побоювання з приводу їх продуктивності.

Аналіз показав, що перша партія шайб в міжсезоння не показала такого рівня обробки як під час плей-офф останнього Кубку Стенлі.

Найближчим часом надійде нова партія розумних шайб, яку після перевірки знову почнуть використовувати в матчах регулярного чемпіонату.