На здоров'ї спортсменів позначилися тривалість гонки і суворий мороз.

Фото: nrk

60-кілометровий лижний марафон "Ла Діагонела", який відбувся 16 січня у Швейцарії закінчився масовими обмороженнями серед його учасників, повідомляє норвезький ресурс NRK.

Лижники отримали обмороження кінцівок. Гонка проходила при температурі нижче -20 градусів за Цельсієм.

Дворазова призерка чемпіонатів світу в естафеті, переможниця етапів Кубка світу шведська лижниця Брітта Юханссон-Норгрен виклала в соціальних мережах фото з пухирями на ногах. Такі симптоми відповідають другій стадії обмороження.

У лікарні опинився і срібний призер гонки, норвезький спортсмен Андреас Нігаард.

У шведського лижника Міхаеля Еклефа діагностований некроз пальця ноги. Спортсмену загрожує ампутація.

"Мені дуже боляче. Я не можу вдягнути взуття або що-небудь ще. Я працюю не тільки лижником, але і продавцем, тому у мене відпустка через хворобу", - каже Еклеф.

Фото: nrk

Невтішний діагноз отримав і німецький лижник Патрік Оттілінгер, який ризикує втратити два пальця на руці.

"Два пальці втратили чутливість, один - синій. Лікарі кажуть, що єдине, що я можу зробити зараз - це почекати, спробувати зігріти їх, трохи активізувати і сподіватися, що врешті-решт туди повернеться життя.

Дуже дивне відчуття. Просто хотіли пройти хорошу лижну трасу, а вийшло, що ми втрачаємо пальці", - розповів Оттілінгер.

Фото: nrk

Прогнози лікарів обережні. Тільки час покаже, чи зможуть спортсмени зберегти обморожені пальці.