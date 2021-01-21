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Джима створила гучну сенсацію на етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці

Українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.

Джима створила гучну сенсацію на етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці
Юлія Джима
Фото: УБ

Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці стартував жіночою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами.

І перша ж гонка етапу подарувала українським любителям біатлону приємну несподіванку: Юлія Джима фінішувала другою.

Українка поступилася лише представниці Австрії Лізі Терезі Гаузер, для якої ця перемога стала дебютною на етапах КС.

До речі, для Джими ця медаль стала сьомою в індивідуальних гонках КС - в активі Юлії є "золото", а також по три "срібла" і "бронзи".

До того ж Юлія була єдиною з усіх спортсменок, хто на цій важкій високогірній трасі відстріляв "на нуль". Відзначимо, що срібна медаль Джими - перша нагорода збірної України в цьому сезоні на КС.

"Бронза" - у француженки Анаїс Шевальє-Буше.

Результати гонки:

  1. Ліза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3
  2. Юлія Джима (0+0+0+0) +43,7
  3. Анаїс Шевальє-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

...

  • 16. Олена Підгрушна (0+0+0+1) +2:49,6
  • 28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8
  • 57. Дар'я Блашко (1+1+0+1) +5:56,8

  • DNS Віта Семеренко

Загальний залік Кубка світу з біатлону-2020/21:

  1. Марте Олсбі Ройселанд (Норвегія) - 589 очок
  2. Тіріль Екгофф (Норвегія) - 583
  3. Ханна Еберг (Швеція) - 562
  4. Доротея Вірер (Італія) - 485
  5. Франциска Пройсс (Німеччина) - 447
  6. Дінара Алімбекова (Білорусь) - 446
  7. Ліза Тереза Гаузер (Австрія) - 442
  8. Ельвіра Еберг (Швеція) - 429
  9. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 382
  10. Маркета Давидова (Чехія) - 364

...

  • 24. Юлія Джима 198
  • 30. Дар'я Блашко 140
  • 44. Олена Підгрушна 74
  • 48. Валентина Семеренко 58
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