Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці стартував жіночою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами.
І перша ж гонка етапу подарувала українським любителям біатлону приємну несподіванку: Юлія Джима фінішувала другою.
Українка поступилася лише представниці Австрії Лізі Терезі Гаузер, для якої ця перемога стала дебютною на етапах КС.
До речі, для Джими ця медаль стала сьомою в індивідуальних гонках КС - в активі Юлії є "золото", а також по три "срібла" і "бронзи".
До того ж Юлія була єдиною з усіх спортсменок, хто на цій важкій високогірній трасі відстріляв "на нуль". Відзначимо, що срібна медаль Джими - перша нагорода збірної України в цьому сезоні на КС.
"Бронза" - у француженки Анаїс Шевальє-Буше.
There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹— IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021
🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon
🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA
🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov
Результати гонки:
- Ліза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3
- Юлія Джима (0+0+0+0) +43,7
- Анаїс Шевальє-Буше (0+0+0+1) +1:04,0
...
- 16. Олена Підгрушна (0+0+0+1) +2:49,6
- 28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8
- 57. Дар'я Блашко (1+1+0+1) +5:56,8
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DNS Віта Семеренко
Загальний залік Кубка світу з біатлону-2020/21:
- Марте Олсбі Ройселанд (Норвегія) - 589 очок
- Тіріль Екгофф (Норвегія) - 583
- Ханна Еберг (Швеція) - 562
- Доротея Вірер (Італія) - 485
- Франциска Пройсс (Німеччина) - 447
- Дінара Алімбекова (Білорусь) - 446
- Ліза Тереза Гаузер (Австрія) - 442
- Ельвіра Еберг (Швеція) - 429
- Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 382
- Маркета Давидова (Чехія) - 364
...
- 24. Юлія Джима 198
- 30. Дар'я Блашко 140
- 44. Олена Підгрушна 74
- 48. Валентина Семеренко 58