Сьомий етап Кубка світу з біатлону в Антгольці стартував жіночою індивідуальною гонкою на 15 кілометрів із чотирма вогневими рубежами.

І перша ж гонка етапу подарувала українським любителям біатлону приємну несподіванку: Юлія Джима фінішувала другою.

Українка поступилася лише представниці Австрії Лізі Терезі Гаузер, для якої ця перемога стала дебютною на етапах КС.

До речі, для Джими ця медаль стала сьомою в індивідуальних гонках КС - в активі Юлії є "золото", а також по три "срібла" і "бронзи".

До того ж Юлія була єдиною з усіх спортсменок, хто на цій важкій високогірній трасі відстріляв "на нуль". Відзначимо, що срібна медаль Джими - перша нагорода збірної України в цьому сезоні на КС.

"Бронза" - у француженки Анаїс Шевальє-Буше.

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹



🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA

🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov — IBU World Cup (@IBU_WC) January 21, 2021

Результати гонки:

Ліза Тереза Хаузер (0+0+1+0) 42:29,3 Юлія Джима (0+0+0+0) +43,7 Анаїс Шевальє-Буше (0+0+0+1) +1:04,0

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16. Олена Підгрушна (0+0+0+1) +2:49,6

28. Валя Семеренко (1+0+0+1) +3:20,8

57. Дар'я Блашко (1+1+0+1) +5:56,8

DNS Віта Семеренко

Загальний залік Кубка світу з біатлону-2020/21:

Марте Олсбі Ройселанд (Норвегія) - 589 очок Тіріль Екгофф (Норвегія) - 583 Ханна Еберг (Швеція) - 562 Доротея Вірер (Італія) - 485 Франциска Пройсс (Німеччина) - 447 Дінара Алімбекова (Білорусь) - 446 Ліза Тереза Гаузер (Австрія) - 442 Ельвіра Еберг (Швеція) - 429 Анаїс Шевальє-Буше (Франція) - 382 Маркета Давидова (Чехія) - 364

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