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Український футболіст з "Динамо-Брест" перейшов у російський клуб

Олександр Нойок став футболістом Оренбурга.

Український ексфутболіст "Динамо-Брест" Олександр Нойок став гравцем "Оренбурга", повідомляють на офіційному сайті російського клубу.

Крім того, 28-річний українець повідомив про свій перехід в Instagram.

"Радий бути частиною "Оренбурга". Дякую за новий виклик, уперед до найвищих цілей", - написав Нойок.

"Оренбург" виступає у Футбольній національній лізі (друга за значущістю ліга) і займає третє місце.

Нагадаємо, Нойок свого часу виступав за юнацьку і молодіжну збірні України.

У складі "Динамо-Брест" українець ставав чемпіоном Білорусі і володарем Суперкубка.

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