Український футболіст з "Динамо-Брест" перейшов у російський клуб

Український ексфутболіст "Динамо-Брест" Олександр Нойок став гравцем "Оренбурга", повідомляють на офіційному сайті російського клубу.
Крім того, 28-річний українець повідомив про свій перехід в Instagram.
"Радий бути частиною "Оренбурга". Дякую за новий виклик, уперед до найвищих цілей", - написав Нойок.
"Оренбург" виступає у Футбольній національній лізі (друга за значущістю ліга) і займає третє місце.
Нагадаємо, Нойок свого часу виступав за юнацьку і молодіжну збірні України.
У складі "Динамо-Брест" українець ставав чемпіоном Білорусі і володарем Суперкубка.