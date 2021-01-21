Фото: ФК "Спеція" Папа Римський Франциск

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії "Спеція" в Римі несподівано обіграла "Рому" - 4:2.

Наступного дня після тріумфального матчу офіційна делегація цього клубу з Лігурії відвідала у Ватикані резиденцію Папи Римського Франциска.

Complimenti e coraggio!

Con queste parole, @Pontifex_it ha accolto lo #SpeziaCalcio al gran completo, ricevuto questa mattina in udienza privata nelle stanze vaticane



➡️ https://t.co/saNErz4HU4 pic.twitter.com/87Rc8jLXWZ — Spezia Calcio (@acspezia) January 20, 2021

Команда подарувала понтифіку пам'ятну футболку.

Натомість Франциск привітав гравців і тренерів "Спеції" з виходом до чвертьфіналу турніру.

"Вітаю вас! В Аргентині ми танцюємо танго, а танго - це музика в розмірі 2/4. Ви виграли 4:2, і це добре.

Дякую за візит. Спорт - це чудо, яке розкриває все краще, що є у нас всередині. Продовжуйте в тому самому дусі", - заявив Франциск під час зустрічі.

#PapaFrancisco recebe delegação do @acspezia e enaltece a importância do #esporte, ao descrevê-lo como "uma maravilha", que desperta "tudo de melhor que temos dentro de nós". #Pontífice descreve vitória da equipe sobre o Roma como o compasso de um #tango https://t.co/ikKRrwyfki — Vatican News (@vaticannews_pt) January 20, 2021

Нагадаємо, що в наступному раунді турніру "Спеція" зустрінеться з "Наполі".