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Папа Римський особисто привітав "Спецію" з перемогою над "Ромою" в Кубку Італії і згадав про танго

Лігурійська делегація відвідала Ватикан.

Папа Римський Франциск
Фото: ФК "Спеція"
Папа Римський Франциск

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії "Спеція" в Римі несподівано обіграла "Рому" - 4:2.

Наступного дня після тріумфального матчу офіційна делегація цього клубу з Лігурії відвідала у Ватикані резиденцію Папи Римського Франциска.

Команда подарувала понтифіку пам'ятну футболку.

Натомість Франциск привітав гравців і тренерів "Спеції" з виходом до чвертьфіналу турніру.

"Вітаю вас! В Аргентині ми танцюємо танго, а танго - це музика в розмірі 2/4. Ви виграли 4:2, і це добре.

Дякую за візит. Спорт - це чудо, яке розкриває все краще, що є у нас всередині. Продовжуйте в тому самому дусі", - заявив Франциск під час зустрічі.

Нагадаємо, що в наступному раунді турніру "Спеція" зустрінеться з "Наполі".

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