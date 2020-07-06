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Мілевський, Хачеріді і Нойок заразилися коронавірусом

Епідемія COVID-19 охопила "Динамо-Брест".

Мілевський, Хачеріді і Нойок заразилися коронавірусом
Артем Мілевський
Фото: dynamo-brest.by

Усі три українські легіонери білоруського клубу "Динамо-Брест": Артем Мілевський, Євген Хачеріді й Олександр Нойок - заразилися коронавірусом, повідомляє білоруська Tribuna.com.

При цьому останній перебуває в лікарні.

Усього в клубі заражені 15 осіб. Серед них 10 футболістів.

Зазначимо, що ще 3 липня Мілевський грав у матчі чемпіонату Білорусі проти клубу "Смолевичi" (3:3). Тест форвардові зробили вже після гри. Сам Артем повідомив, що пішов на двотижневу самоізоляцію.

"Динамо-Брест" з 26 очками посідає п'яте місце в турнірній таблиці Вищої ліги. У наступному матчі чинний чемпіон Білорусі 10 липня вдома прийме "Слуцьк".

У Білорусі вирішили не вводити карантин, тож матчі чемпіонату проходять із глядачами на трибунах.

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