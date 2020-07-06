Гамільтон дав свою оцінку рішенню декотрих пілотів Формули-1 не ставати на коліно перед гонкою

Перед стартом першої гонки сезону у Формулі-1 на етапі в Австрії гонщики влаштували акцію протесту проти расизму.

Однак шестеро пiлотiв: Шарль Леклер ("Феррарі"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Данило Квят ("Альфа Таурі"), Карлос Сайнс ("Макларен") і представники "Альфа Ромео" Кімі Райкконен і Антоніо Джовінацці - не стали на коліно, солідаризуючись із рухом Black Lives Matter.

Цю ситуацію прокоментував 6-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

"Не треба нікого примушувати ставати на одне коліно. Я ніколи не просив і, тим більше, не вимагав цього. Питання порушувалося Формулою-1 і Асоціацією пілотів. Знаю, що напередодні гонки Феттель і Грожан порушили це питання і запитали в інших пілотів.

Деякі з гонщиків сказали, що не будуть робити це. Я дуже вдячний тим, хто підтримав акцію. Це потужне послання. Правда, проблему расизму не вирішити одним жестом. Проблема значно більша", - наводить слова гонщика "Мерседес" Mirror.

Нагадаємо, Льюїса на минулій гонці позбавили подіуму штрафом на 5 секунд за зіткнення на трасі з пілотом "Ред Булл" Александером Елбоном.