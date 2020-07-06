В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
И.о. министра образования пояснил, почему для абитуриентов заочной формы можно отменить ВНО
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Сергій Шкарлет: «Якщо мені скажуть: «Шкарлет, ти вже напрацювався, йди», я спокійно піду»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
Умер глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (обновлено)
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов в качестве лечения коронавируса
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В пригороде Вены застрелили свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, - СМИ (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
В центре Киева произошла массовая драка: трое раненых, 10 человек задержали (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Гамільтон дав свою оцінку рішенню декотрих пілотів Формули-1 не ставати на коліно перед гонкою

Гамільтон дав свою оцінку рішенню декотрих пілотів Формули-1 не ставати на коліно перед гонкою
Льюїс Хемілтон
Фото: EPA/UPG

Перед стартом першої гонки сезону у Формулі-1 на етапі в Австрії гонщики влаштували акцію протесту проти расизму.

Однак шестеро пiлотiв: Шарль Леклер ("Феррарі"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Данило Квят ("Альфа Таурі"), Карлос Сайнс ("Макларен") і представники "Альфа Ромео" Кімі Райкконен і Антоніо Джовінацці - не стали на коліно, солідаризуючись із рухом Black Lives Matter.

Цю ситуацію прокоментував 6-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

"Не треба нікого примушувати ставати на одне коліно. Я ніколи не просив і, тим більше, не вимагав цього. Питання порушувалося Формулою-1 і Асоціацією пілотів. Знаю, що напередодні гонки Феттель і Грожан порушили це питання і запитали в інших пілотів.

Деякі з гонщиків сказали, що не будуть робити це. Я дуже вдячний тим, хто підтримав акцію. Це потужне послання. Правда, проблему расизму не вирішити одним жестом. Проблема значно більша", - наводить слова гонщика "Мерседес" Mirror.

Нагадаємо, Льюїса на минулій гонці позбавили подіуму штрафом на 5 секунд за зіткнення на трасі з пілотом "Ред Булл" Александером Елбоном.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также