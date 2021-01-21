В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
ГоловнаСпорт

В англійській футбольній Лізі 2 голкіпер забив гол прямим ударом від воріт

У Тома Кінга сила удару відповідає його прізвищу.

В англійській футбольній Лізі 2 голкіпер забив гол прямим ударом від воріт
Том Кінг
Фото: "Ньюпорт Каунті"

У рамках 23-го туру англійської Ліги 2 (четверта за значущістю ліга) між "Челтенгемом" і "Ньюпортом Каунті" воротар гостей Том Кінг на 12 хвилині вводив м'яч у гру від своїх воріт і несподівано сильно запустив його на половину поля суперника. Тим часом Джошуа Гріффітс, візаві Кінга, вийшов із воріт і не зумів розрахувати, як далеко м'яч відскочить від газону, відтак пропустив курйозний гол.

На щастя для Гріффітса, його одноклубники зуміли змити ганьбу, протягом матчу зрівнявши рахунок - 1:1.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також