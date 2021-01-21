У рамках 23-го туру англійської Ліги 2 (четверта за значущістю ліга) між "Челтенгемом" і "Ньюпортом Каунті" воротар гостей Том Кінг на 12 хвилині вводив м'яч у гру від своїх воріт і несподівано сильно запустив його на половину поля суперника. Тим часом Джошуа Гріффітс, візаві Кінга, вийшов із воріт і не зумів розрахувати, як далеко м'яч відскочить від газону, відтак пропустив курйозний гол.

На щастя для Гріффітса, його одноклубники зуміли змити ганьбу, протягом матчу зрівнявши рахунок - 1:1.