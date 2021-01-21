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Левандовський оновив рекорд Бундесліги

Роберт відзначився голом у матчі проти "Аугсбурга".

Левандовський оновив рекорд Бундесліги
Роберта Левандовскі
Фото: EPA/UPG

Напередодні чемпіон і лідер розіграшу Бундесліги "Баварія" на виїзді здобула чергову перемогу над скромним "Аугсбургом" - 1:0.

Єдиний гол у матчі на рахунку Роберта Левандовського. Цей гол став для поляка 22-м у першому колі, і за цим показником він установив новий рекорд Бундесліги.

Попередній рекорд належав легендарному Герду Мюллеру, який за перше коло сезону-1968/69 забив 20 голів.

Зазначимо, що Роберт у першому колі взяв участь у 16 матчах. Усього в цьому сезоні Левандовський відзначився 24 голами у 22 матчах у всіх турнірах.

Додамо, що в поєдинку з "Аугсбургом" голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр повторив рекорд Бундесліги за кількістю зіграних матчів "на нуль", який до цього вечора одноосібно належав його одноклубнику Оліверу Кану - 196.

Огляд матчу "Аугсбург" - "Баварія".

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