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Орендований у січні у "Реала" форвард забив за 32 хвилини за "Айнтрахт" стільки ж голів, скільки в 32 матчах за мадридців

Лука Йович знову у вогні.

Орендований у січні у "Реала" форвард забив за 32 хвилини за "Айнтрахт" стільки ж голів, скільки в 32 матчах за мадридців
Аді Хюттер (ліворуч) зробив правильний трансфер
Фото: EPA/UPG

Форвард мадридського "Реала" Лука Йович, який перейшов в січні на правах оренди в "Айнтрахт", в першому ж матчі за "орлів" оформив дубль.

В рамках 16-го туру Бундесліги проти "Шальке-04" Йович вийшов на поле на 62-й хвилині за рахунку 1:1 і вже через 10 хвилин вивів господарів вперед, а в компенсований час встановив остаточний рахунок в матчі - 3:1.

23-річний сербський форвард провів на полі всього 32 хвилини.

Йович стільки ж голів забив за "Реал". Але для цього тезці одного з євангелістів знадобилося провести 32 матчі за "Королівський клуб".

Нагадаємо, Йович перейшов в "Реал" з "Айнтрахта" в 2019 році за €63 млн. У сезоні-2020/2021 з-за різних травм форвард пропустив 13 матчів, і взяв участь лише в 4 матчах іспанської Прімери, в яких результативними діями не відзначився.

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