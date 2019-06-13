Обошлось без скандалов и неожиданностей. Бойцы вели себя уважительно по отношению друг к другу и в конце мероприятия обменялись рукопожатием.
Отметим, бой запланирован на 7 сентября в рамках турнира UFC-242 в Абу-Даби, на котором он станет главным событием вечера.
#UFC242 @TeamKhabib 🦅 VS 💎 @DustinPoirier pic.twitter.com/V2HcWx3Lv9— UFC Español (@UFCEspanol) 12 июня 2019 г.
Напомним, в январе россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и оштрафован на 1 млн долл. после скандального боя с Конором Макгрегором.