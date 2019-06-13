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Нурмагомедов и Порье провели первую дуэль взглядов

Бойцы вели себя достойно.

Хабиб Нурмагомедов (слева) и Дастин Порье
Фото: ufcespanol.com
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Дастин Порье
Лишенный звания чемпиона UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион американец Дастин Порье провели первую дуэль взглядов.

Обошлось без скандалов и неожиданностей. Бойцы вели себя уважительно по отношению друг к другу и в конце мероприятия обменялись рукопожатием.

Отметим, бой запланирован на 7 сентября в рамках турнира UFC-242 в Абу-Даби, на котором он станет главным событием вечера.

Напомним, в январе россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и оштрафован на 1 млн долл. после скандального боя с Конором Макгрегором.

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