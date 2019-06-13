Ирландская компания, предоставляющая персонализированные интеллектуальные устройства коммуникационной связи, предоставила целую серию IPhone XS Max на 512 Gb покрытых золотом. Стоит отметить, что на крышке телефона выгравированы фамилии игроков.
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Данный подарок получили 27 игроков "красных", а также тренерский штаб Юргена Клоппа.