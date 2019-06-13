Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
ГлавнаяСпорт

Футболисты "Ливерпуля" получили от спонсора золотые iPhone за победу в Лиге Чемпионов

Только ради этого стоило выиграть ЛЧ.

Фото: facebook.com/idesigngold
После победы в финале Лиги Чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0) футболистов английского "Ливерпуля" ждал еще один нетрадиционный, но шикарный подарок, сообщается в Facebook iDesign Gold.

Ирландская компания, предоставляющая персонализированные интеллектуальные устройства коммуникационной связи, предоставила целую серию IPhone XS Max на 512 Gb покрытых золотом. Стоит отметить, что на крышке телефона выгравированы фамилии игроков.

Данный подарок получили 27 игроков "красных", а также тренерский штаб Юргена Клоппа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также