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Зінедін Зідан заразився коронавірусом

Наставник "Реала" пішов на карантин.

Зінедін Зідан заразився коронавірусом
Зінедін Зідан
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан заразився коронавірусом, повідомляє пресслужба клубу.

Ніякої додаткової інформації про здоров'я французького фахівця на цей момент немає.

Зідан пропустить матч 20-го туру Ла Ліги проти "Алавеса", який відбудеться в суботу, 23 січня. Домашній матч 21-го туру проти "Леванте" (30 січня) також під питанням.

Зараз "бланкос" займають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від "Атлетіко" на 7 очок.

Раніше мадридці поступилися клубу 3-го дивізіону "Алькояно" (1:2) в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

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