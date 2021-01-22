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Лідери "Роми" збунтувалися проти Фонсеки

Екснаставник "Шахтаря" перебуває під тиском.

Лідери "Роми" збунтувалися проти Фонсеки
Паулу Фонсека
Фото: ФК "Рома"

Схоже, наставник "Роми" Паулу Фонсека втратив важелі управління командою. Останні невдачі команди, коли вона в трьох матчах поспіль не перемагає, вилилися у відкрите невдоволення футболістів роботою головного тренера.

У гравців є претензії до тактичних схем, упроваджуваних Фонсекою.

З цього приводу на останньому тренуванні "Роми" лідери команди Лоренцо Пеллегріні і Едін Джеко мали напружену розмову з головним тренером, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Крім того, гравці також вимагають повернення звільненого нещодавно Джанлуки Гомбара, якого керівництво вважало винним у порушенні регламенту під час кубкового поєдинку проти "Спеції" (2:4). Нагадаємо, "Рома" зробила в тому матчі 6 замін замість передбачених регламентом п'яти.

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