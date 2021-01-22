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Чеська футбольна асоціація оскаржила бомбардирський рекорд Роналду

Чеські статистики вважають, що їхній співвітчизник забив більше голів, ніж португалець.

Чеська футбольна асоціація оскаржила бомбардирський рекорд Роналду
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Раніше повідомляли, що Кріштіану Роналду, забивши гол у ворота "Наполі" в матчі за Суперкубок Італії (2:0), став найкращим бомбардиром в історії футболу - 35-річний португалець досяг позначки 760 голів за кар'єру.

Він перевершив досягнення колишнього нападника збірних Австрії та Чехословаччини Йозефа Біцана, який у 30-40-х роках минулого століття забив 759 м'ячів.

Але Асоціація футболу Чехії поставила під сумнів рекорд португальця за кількістю забитих м'ячів в офіційних матчах, повідомляє Bleacher Report.

Чехи заявили, що Йозеф Біцан забив 821 м'яч за свою кар'єру, а не 759.

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