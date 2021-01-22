Поганий приклад "Реала" ледь не став заразним.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" на виїзді зустрічалася з клубом 3-го дивізіону "Корнелія".

Основний час матчу завершився безрезультатно. Причому футболісти "Барси" двічі не змогли переграти 21-річного голкіпера господарів Рамона Хуана Раміреса.

Лише в овертаймі точні удари Усмана Дембеле і Мартіна Брейтвейта допомогли "Барселоні" проповзти в наступний раунд турніру - 2:0.

Раніше "Реал" на тій самій стадії турніру на виїзді також грав з представником Сегунди Б і в овертаймі поступився - 1:2.

"Барселоні" мало бракувало, щоб повторити "подвиг" мадридців. Відзначимо, Ліонель Мессі в матчі участі не брав.

Огляд матчу "Корнелія" - "Барселона".