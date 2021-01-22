При вступі в футбольну Суперлігу кожна команда отримає до £310 млн, - The Times

Вимальовується дорожня карта організації Європейської футбольної Суперліги (ЕФС).

Членам-засновникам пропонованої ЕФС буде запропоновано до 310 млн фунтів кожному, щоб вони приєдналися до змагань, і вони могли б заробляти до £213 млн за сезон, згідно з одному із документів, опублікованим The Times.

У 18-сторінковому документі містяться основні тези щодо нового турніру.

До складу учасників будуть на постійній основі входити 15 клубів, а ще 5 потраплятимуть в Суперлігу за підсумками відбору.

У число 15 постійних членів увійдуть 6 англійських клубів: "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Арсенал" і "Тоттенгем".

20 команд будуть поділені на 2 групи по 10 команд. За один сезон Суперліги команди проведуть по 18-23 матчу.

Дана перспектива створення прямого конкурента Ліги чемпіонів дуже стурбувала ФІФА і УЄФА, які на офіційному сайті ФІФА вже виступили зі спільною заявою, в якому попереджають, що гравці, які будуть брати участь в Суперлізі, будуть внесені в чорний список і виключені з клубного чемпіонату світу та еврокубів.