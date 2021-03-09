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Росіянина позбавили чемпіонського пояса UFC за заборонений удар: суперник готовий до реваншу

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC.

Росіянина позбавили чемпіонського пояса UFC за заборонений удар: суперник готовий до реваншу
Фото: MMA Fighting

На турнірі UFC 259 у Лас-Вегасі пройшов титульний бій у найлегшій вазі: зустрілися чемпіон промоушну, росіянин Петро Ян і американець Алджамейн Стерлінг.

Поєдинок завершився перемогою Стерлінга після дискваліфікації росіянина за заборонений удар. У четвертому раунді Ян зацідив коліном у голову суперникові, коли той перебував на канвасі.

Згідно з правилами UFC, лежачим (grounded) вважається боєць, який торкається канвасу більш ніж двома точками. Це цілком відповідає положенню Стерлінга: на настилі були дві його ступні, а також праве коліно. У зв'язку з цим Ян довго сумнівався, чи варто завдавати удару, і навіть поцікавився у своєї команди. Але несподівано отримав ствердну відповідь.

На момент зупинки бою Ян лідирував 2-1 за виграними раундами на суддівських записках.

Таким чином, росіянин не зміг захистити титул чемпіона UFC у найлегшій вазі.

Новоспечений чемпіон UFC Стерлінг уже погодився провести реванш із росіянином.

"Алджамейн готовий дати реванш. Потрібен деякий час на відновлення, і він буде готовий", - повідомили в команді бійця.

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