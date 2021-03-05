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Збірна Норвегії на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту завоювала "золота" більше, ніж усі інші команди разом узяті

У Німеччині проходить світовий лижний форум.

Збірна Норвегії на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту завоювала "золота" більше, ніж усі інші команди разом узяті
Фото: sports.ru

Напередодні на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту в німецькому Оберстдорфі було розіграно два комплекти нагород.

"Золото" в жіночій класичній естафеті завоювала збірна Норвегії, а срібні медалі за підсумками гонки дісталися національній команді Росії. Третє місце зайняли фінські лижниці.

На рахунку збірної Австрії стало на одну золоту нагороду більше після перемоги Йоганнеса Лампартера в лижному двоєборстві.

У медальному заліку з величезною перевагою лідирують норвежці. На рахунку скандинавської команди - 10 золотих медалей.

Для порівняння, всі інші збірні разом завоювали на два "золота" менше.

ЧС завершується в неділю.

Оберстдорф, Німеччина. Медальний залік

  1. Норвегія - 10 золотих - 8 срібних - 6 бронзових (24 медалі)
  2. Швеція - 2-2-2 (6)
  3. Австрія - 2-0-2 (4)
  4. Німеччина - 1-2-0 (3)
  5. Словенія - 1-1-4 (6)
  6. Росія - 1-1-1 (3)
  7. Польща - 1-0-0 (1)
  8. Фінляндія - 0-2-1 (3)
  9. Японія - 0-1-2 (3)
  10. Швейцарія 0-1-0 (1).
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