Збірна Норвегії на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту завоювала "золота" більше, ніж усі інші команди разом узяті

Напередодні на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту в німецькому Оберстдорфі було розіграно два комплекти нагород.

"Золото" в жіночій класичній естафеті завоювала збірна Норвегії, а срібні медалі за підсумками гонки дісталися національній команді Росії. Третє місце зайняли фінські лижниці.

На рахунку збірної Австрії стало на одну золоту нагороду більше після перемоги Йоганнеса Лампартера в лижному двоєборстві.

У медальному заліку з величезною перевагою лідирують норвежці. На рахунку скандинавської команди - 10 золотих медалей.

Для порівняння, всі інші збірні разом завоювали на два "золота" менше.

ЧС завершується в неділю.

Оберстдорф, Німеччина. Медальний залік