Збірна Норвегії на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту завоювала "золота" більше, ніж усі інші команди разом узяті

Напередодні на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту в німецькому Оберстдорфі було розіграно два комплекти нагород.
"Золото" в жіночій класичній естафеті завоювала збірна Норвегії, а срібні медалі за підсумками гонки дісталися національній команді Росії. Третє місце зайняли фінські лижниці.
На рахунку збірної Австрії стало на одну золоту нагороду більше після перемоги Йоганнеса Лампартера в лижному двоєборстві.
У медальному заліку з величезною перевагою лідирують норвежці. На рахунку скандинавської команди - 10 золотих медалей.
Для порівняння, всі інші збірні разом завоювали на два "золота" менше.
ЧС завершується в неділю.
Оберстдорф, Німеччина. Медальний залік
- Норвегія - 10 золотих - 8 срібних - 6 бронзових (24 медалі)
- Швеція - 2-2-2 (6)
- Австрія - 2-0-2 (4)
- Німеччина - 1-2-0 (3)
- Словенія - 1-1-4 (6)
- Росія - 1-1-1 (3)
- Польща - 1-0-0 (1)
- Фінляндія - 0-2-1 (3)
- Японія - 0-1-2 (3)
- Швейцарія 0-1-0 (1).