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Українця Богачука відправили в нокаут уперше на профі-рингу

На кону стояв пояс чемпіона за версією WBC Continental Americas

Фото: Tom Hogan - Hoganphotos/Ring City USA

У ніч на 5 березня на арені Felix Pagan Pintor у Гуайнабо (Пуерто-Рико) український проспект другої напівсередньої ваги Сергій Богачук (18-1, 18 КО) зазнав поразки від американця Брендона Адамса (23-3, 15 КО).

Українець впевнено контролював бій, віддавши лише перші два раунди, але у восьмому раунді суперник приголомшив його лівим хуком. Сергій упав на канвас як підкошений.

Таким чином, Адамс завоював титул чемпіона за версією WBC Continental Americas.

Для українця це була перша поразка на профі-рингу.

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