Непереможний китайський боксер Джан Джілей (23-0-1, 17 KO), який виступає у суперважкій категорії, зустрічався з американцем Джеррі Форрестом (26-4-1, 20 КО).

Форрест був явним андердогом, що і підтвердили перші раунди цього поєдинку. Джілей посилав американця на канвас у першому, другому і третьому раундах, але незважаючи на це, Джеррі вистояв і продовжив бій.

У середині поєдинку, який складався з 10 раундів, китаєць знесилів. А в підсумкових раундах 37-річний гігант просто висів на Форресті.

Суддівські записки зафіксували видовищну нічию.