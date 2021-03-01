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Американський суперважковаговик тричі побував у нокдауні, але все ж зумів звести боксерський поєдинок до нічиєї

Джеррі Форрест проявив волю.

Непереможний китайський боксер Джан Джілей (23-0-1, 17 KO), який виступає у суперважкій категорії, зустрічався з американцем Джеррі Форрестом (26-4-1, 20 КО).

Форрест був явним андердогом, що і підтвердили перші раунди цього поєдинку. Джілей посилав американця на канвас у першому, другому і третьому раундах, але незважаючи на це, Джеррі вистояв і продовжив бій.

У середині поєдинку, який складався з 10 раундів, китаєць знесилів. А в підсумкових раундах 37-річний гігант просто висів на Форресті.

Суддівські записки зафіксували видовищну нічию.

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