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Шортайр став наймолодшим гравцем в історії "Манчестера Юнайтед", який узяв участь у єврокубку

Шолі ще минулого місяця було тільки 16.

Шортайр став наймолодшим гравцем в історії "Манчестера Юнайтед", який узяв участь у єврокубку
Шола Шортайр
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилися матчі у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.

Одним із поєдинків практично без інтриги був матч на "Олд Траффорд", у якому "Манчестер Юнайтед" приймав "Реал Сосьєдад". Після першої зустрічі, виграної МЮ 4:0, мало хто міг поставити на проходження іспанського клубу в наступний раунд турніру.

На 14-й хвилині майнула іскра надії на інтригу, коли бельгійський рефері Лоуренс Віссер призначив пенальті у ворота господарів. Однак Мікель Оярсабаль усіх заспокоїв, пробивши повз ворота.

Матч наближався до нульової нічиєї, коли на 76-й хвилині відбулася історична подія для "червоних дияволів" - Уле Гуннар Сольскьяєр вирішив випустити на поле Шолу Шортайра.

Тик вихованець академії "МанЮнайтед" став наймолодшим гравцем в історії клубу, який узяв участь у єврокубковому матчі.

Додамо, що матч так і завершився нічиєю - 0:0.

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