Син Лукашенка замінив батька на чолі НОК Білорусі

45-річний Віктор Лукашенко, старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка, обраний президентом Національного олімпійського комітету країни.

"26 лютого 2021 року на звітно-виборних олімпійських зборах у Мінську відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь.

Новим керівником спортивної організації обрано Віктора Лукашенка", - повідомляє сайт НОК Білорусі.

З 1997 року НОК Білорусі очолював президент країни Олександр Лукашенко. У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет заборонив Лукашенкові брати участь у всіх заходах МОК, включаючи Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Віктор Лукашенко з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віцепрезидента НОК.