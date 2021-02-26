«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
ГоловнаСпорт

Син Лукашенка замінив батька на чолі НОК Білорусі

Віктор змінив посаду в.о. першого віцепрезидента НОК на президентську.

Син Лукашенка замінив батька на чолі НОК Білорусі
Олександр і Віктор Лукашенко
Фото: moment-istini.com

45-річний Віктор Лукашенко, старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка, обраний президентом Національного олімпійського комітету країни.

"26 лютого 2021 року на звітно-виборних олімпійських зборах у Мінську відбулися вибори президента Національного олімпійського комітету Республіки Білорусь.

Новим керівником спортивної організації обрано Віктора Лукашенка", - повідомляє сайт НОК Білорусі.

З 1997 року НОК Білорусі очолював президент країни Олександр Лукашенко. У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет заборонив Лукашенкові брати участь у всіх заходах МОК, включаючи Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Віктор Лукашенко з квітня 2019 року виконував обов'язки першого віцепрезидента НОК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також