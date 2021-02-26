Лукашенко склав повноваження президента олімпійського комітету Білорусі

Олександр Лукашенко склав повноваження президента Національного олімпійського комітету Білорусі. Замість нього на цю посаду обрали його сина Віктора, повідомляється на сайті президента Білорусі.

На виборах було дві кандидатури - самого Лукашенка (він очолював НОК РБ з 1997 року) та його сина Віктора (з 2019 року - перший віце-президент НОК). Але Лукашенко-старший свою кандидатуру зняв.

"Якщо дві кандидатури пропонувалося, для мене це новина. Я думав, що ви з однією вийдете. Я не планував обиратися на черговий термін керівником Олімпійського комітету. Попрошу вас, якщо вас це влаштовує, передаю вам свого старшого сина", - сказав Лукашенко.

Він додав, що звільнить свого сина з посади помічника президента з національної безпеки.

Тоді Лукашенкові запропонували посаду почесного президента НОК, але він відмовився і від неї.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Міжнародний олімпійській комітет заборонив Олександру Лукашенку відвідувати заходи МОК, в тому числі Олімпійські ігри.

Таке рішення було прийнято через переслідування спортсменів за політичними мотивами.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але його легітимність як президента Білорусі є сумнівною через фальсифікації на останніх виборах. Україна відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.