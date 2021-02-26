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Лукашенко склав повноваження президента олімпійського комітету Білорусі

Посаду отримав його син.

Лукашенко склав повноваження президента олімпійського комітету Білорусі
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко склав повноваження президента Національного олімпійського комітету Білорусі. Замість нього на цю посаду обрали його сина Віктора, повідомляється на сайті президента Білорусі.

На виборах було дві кандидатури - самого Лукашенка (він очолював НОК РБ з 1997 року) та його сина Віктора (з 2019 року - перший віце-президент НОК). Але Лукашенко-старший свою кандидатуру зняв.

"Якщо дві кандидатури пропонувалося, для мене це новина. Я думав, що ви з однією вийдете. Я не планував обиратися на черговий термін керівником Олімпійського комітету. Попрошу вас, якщо вас це влаштовує, передаю вам свого старшого сина", - сказав Лукашенко.

Він додав, що звільнить свого сина з посади помічника президента з національної безпеки.

Тоді Лукашенкові запропонували посаду почесного президента НОК, але він відмовився і від неї.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Міжнародний олімпійській комітет заборонив Олександру Лукашенку відвідувати заходи МОК, в тому числі Олімпійські ігри.

Таке рішення було прийнято через переслідування спортсменів за політичними мотивами.

Лукашенко є правителем Білорусі де-факто, але його легітимність як президента Білорусі є сумнівною через фальсифікації на останніх виборах. Україна відмовилась визнати президентські повноваження Лукашенка.

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