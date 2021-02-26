Візит Шарля Мішеля в Україну – це особливий прояв підтримки України з боку ЄС, – Точицький

"Це - чітке свідчення, що ЄС продовжує залишатись нашим надійним партнером у протидії агресії РФ".

Візит президента Європейської Ради Шарля Мішеля в Україну, який фактично співпадає з сьомими роковинами окупації Криму, має важливе символічне значення і є особливим проявом підтримки України з боку Євросоюзу.

Про це у ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

“Візит Президента Європейської Ради Шарля Мішеля в Україну – це особливий прояв підтримки України з боку ЄС”, - сказав Точицький.

Він також звернув увагу на те, що цей візит фактично співпадає з сьомими роковинами окупації Криму.

“Це є дуже показовим проявом солідарності ЄС з Україною та непохитності позиції щодо невизнання спроби анексії Кримського півострова. Це також чітке свідчення, що ЄС продовжує залишатись нашим надійним партнером у протидії агресії РФ й надалі підтримуватиме нас на шляху проєвропейських перетворень”, - зазначив Точицький.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що на сьогодні відносини Між Україною та ЄС перебувають на одній з найвищих точок за всю історію.