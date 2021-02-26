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​Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку їм довелося штовхати

Кордони Північної Кореї закриті вже більше року.

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало фото та відео повернення додому вісьмох співробітників посольства в Північній Кореї із родинами.

Оскільки кордони КНДР закриті вже більше року, то людям довелося їхати на дрезині, яку вони самі і штовхали.

"25 лютого на Батьківщину повернулися восьмеро росіян - співробітників російського посольства в КНДР і членів їх сімей. Оскільки ось уже більше року кордони закриті, і пасажирське сполучення припинено, добиратися додому довелося довгим і важким шляхом", - підписало МЗС фото у Twitter.

Фото: МЗС Росії

Повернення дипломатів міністерство описало так: "Спочатку 32 години на поїзді, потім ще дві години на автобусі до кордону і, нарешті, найбільш відповідальний відрізок маршруту - піший перехід на російську сторону. Для цього треба завчасно виготовити візок, поставити його на рейки, розмістити на ньому речі, посадити дітей - і в дорогу".

Зазначається, що "головним двигуном" несамохідної дрезини був третій секретар посольства Владислав Сорокін. Він більше кілометра штовхав цю конструкцію залізницею.

МЗС супроводило повідомлення про цей випадок хештегом "своїх не кидаємо".

Російські ЗМІ також опублікували відео пригоди.

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