У Німеччині електрика Бундестагу підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує громадянина країни Єнса у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на федеральну прокуратуру.

"У період з кінця липня 2017 року до початку вересня 2017 року обвинувачений за власною ініціативою вирішив передати інформацію про плани поверхів німецького Бундестагу російським спецслужбам", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік працював у компанії, яка раніше неодноразово виконувала роботи для німецького Бундестагу. Його робота полягала у проведенні перевірок портативних електричних приладів у приміщеннях, що використовуються парламентом.

Зазначається, що обвинувачений мав доступ до PDF-файлів із планами поверхів вищезазначених об'єктів найвищого законодавчого органу ФРН. Ці плани, за висновками прокурорів, 55-річний чоловік переслав працівнику посольства РФ в Берліні, який працює на російську службу військової розвідки ГРУ.

Прокуратура передала обвинувачення відділу державної безпеки Вищого регіонального суду в Берліні 12 лютого 2021 року, який має ухвалити рішення про відкриття справи.

Зазначається, що мотив чоловіка досі незрозумілий, і раніше він не контактував з Росією.

Нагадаємо, раніше у Швеції висунули звинувачення чоловікові, який передавав Росії інформацію про Volvo і Scania.