"У нас ще є запас до кінця весни": у МЗС розраховують на отримання Україною грошей МВФ та Євросоюзу

Завершення роботи місії МВФ у Києві без результату - "це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився".

Україна має економічний запас до кінця весни для успішного завершення переговорів із Міжнародним валютним фондом (МВФ) та ЄС щодо отримання нових кредитних траншів.

Про це у інтерв’ю LB.ua заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

Дипломат нагадав, що будь-який кредитний транш ЄС надавався лише після сигналу з боку МВФ.

“Однак це не означає, що ми не отримаємо гроші Фонду та Євросоюзу. Дійсно, нині представники МВФ поїхали із України, не домовившись про виділення позики. Однак це просто черговий етап переговорного процесу, який завершився. Далі буде наступний етап, і тут ми маємо краще виконати наше домашнє завдання. У нас ще є запас до кінця весни, щоб ці переговори із МВФ, а отже і з ЄС, завершилися успішно”, - сказав Точицький.

Нагадаємо, що улітку минулого року МВФ затвердив 18-місячну програму stand-by для України з виділенням приблизно 5 млрд. З них 2,1 млрд доларів держава отримала відразу, решту мали розділити на чотири транші.

11 січня місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу. Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікувалося отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

13 лютого місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні, але рішення про перегляд програми stand by ще не ухвалено.

Після цього радник президента Олеги Устенко повідомив, що Україна очікує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Крім того, Україна хоче продовжити програму з Фондом ще на пів року, щоб загальний термін складав не 18, а 24 місяці.