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Україна веде перемовини з Польщею про перепродаж вакцини від коронавірусу, - Точицький

Європейською стороною розробляється механізм перепродажу Україні препаратів від держав-членів ЄС.

Україна веде перемовини з Польщею про перепродаж вакцини від коронавірусу, - Точицький
Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький
Фото: leopolis.news

Євросоюз розробляє механізм перепродажу Україні COVID-вакцини від держав-членів ЄС. Першою країною з точки зору надання такої підтримки нашій державі стане Польща.

Про це у інтерв’ю LB.ua заявив представник України при Європейському Союзі Микола Точицький.

“Відомо, що загалом у межах COVAX, який фінансово підтримується зокрема й ЄС, Україна отримає 8 млн доз вакцини і перша партія надійде найближчим часом. Водночас Європейською стороною розробляється механізм перепродажу Україні препаратів від держав-членів ЄС. Найважливіше – вже знайдено країну, яка буде першою з точки зору надання такої підтримки Україні”, - сказав Точицький.

На уточнююче питання щодо того, чи йдеться про Польщу, Точицький відповів ствердно.

“З польською стороною вже ведуться переговори про постачання препарату. Сподіваюсь, що невдовзі ми підпишемо відповідні контракти”, - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше Польща надала Україні можливість придбати вакцину від коронавірусу за її європейською квотою. Йдеться про 1,2 млн доз AstraZeneca

Крім того, Литва готова надати Україні частину COVID-вакцин у межах ініціативи Європейської комісії для країн Східного партнерства.

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