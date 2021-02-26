За добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків ковіду

Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

За минулу добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 762 осіб, 146 пацієнтів померли. Одужали за добу 4 244 людини. Всього було здійснено 78 264 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 333 844 особи, одужало – 1 163 555. Від ускладненнь захворювання померли

25 742 людини. Всього було здійснено 6 845 974 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 748 випадків;

Вінницька область – 738 випадків;

Волинська область – 219 випадків;

Дніпропетровська область – 421 випадок;

Донецька область – 136 випадків;

Житомирська область – 455 випадків;

Закарпатська область – 515 випадків;

Запорізька область – 120 випадків;

Івано-Франківська область – 857 випадків;

Київська область – 548 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 474 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 133 випадки;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 305 випадків;

Харківська область – 331 випадок;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 262 випадки;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 638 випадків;

Чернігівська область – 130 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що більше 8000 нових інфікованих за добу фіксують другий день поспіль. Учора виявили 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з 15 січня, коли було виявлено 8 199 захворілих.

Станом на 25 лютого в Україні щеплення від ковіду зробили 1179 людям.