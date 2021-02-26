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За добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків ковіду

Одужали 4 244 людини. 

За добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків ковіду
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

За минулу добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано - 2 762 осіб, 146 пацієнтів померли. Одужали за добу 4 244 людини. Всього було здійснено 78 264 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 333 844 особи, одужало – 1 163 555. Від ускладненнь захворювання померли

 25 742 людини. Всього було здійснено 6 845 974 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 748 випадків;
  • Вінницька область – 738 випадків;
  • Волинська область – 219 випадків;
  • Дніпропетровська область – 421 випадок;
  • Донецька область – 136 випадків;
  • Житомирська область – 455 випадків;
  • Закарпатська область – 515 випадків;
  • Запорізька область – 120 випадків;
  • Івано-Франківська область – 857 випадків;
  • Київська область – 548 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 31 випадок;
  • Львівська область – 474 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 133 випадки;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 305 випадків;
  • Харківська область – 331 випадок;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 262 випадки;
  • Черкаська область – 127 випадків;
  • Чернівецька область – 638 випадків;
  • Чернігівська область – 130 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що більше 8000 нових інфікованих за добу фіксують другий день поспіль. Учора виявили 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з 15 січня, коли було виявлено 8 199 захворілих.

Станом на 25 лютого в Україні щеплення від ковіду зробили 1179 людям.

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