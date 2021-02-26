За добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізовано - 2 762 осіб, 146 пацієнтів померли. Одужали за добу 4 244 людини. Всього було здійснено 78 264 тестувань, зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 333 844 особи, одужало – 1 163 555. Від ускладненнь захворювання померли
25 742 людини. Всього було здійснено 6 845 974 ПЛР-тестування.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 748 випадків;
- Вінницька область – 738 випадків;
- Волинська область – 219 випадків;
- Дніпропетровська область – 421 випадок;
- Донецька область – 136 випадків;
- Житомирська область – 455 випадків;
- Закарпатська область – 515 випадків;
- Запорізька область – 120 випадків;
- Івано-Франківська область – 857 випадків;
- Київська область – 548 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 474 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 133 випадки;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 305 випадків;
- Харківська область – 331 випадок;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 262 випадки;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 638 випадків;
- Чернігівська область – 130 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що більше 8000 нових інфікованих за добу фіксують другий день поспіль. Учора виявили 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з 15 січня, коли було виявлено 8 199 захворілих.
Станом на 25 лютого в Україні щеплення від ковіду зробили 1179 людям.