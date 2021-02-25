В Україні виявили понад 8 тис. нових хворих на ковід - найбільше із 15 січня

Найбільше нових підтверджених випадків - в Івано-Франківській та Житомирській областях.

В Україні за минулу добу провели 36 670 тестувань методом ПЛР і виявили 8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший показник з 15 січня, коли було виявлено 8 199 випадків ковіду.

Зокрема, вчора захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Учора госпіталізовано 2 770 осіб з коронавірусом, 2 306 пацієнтів виписано з лікарень. Одужало 3 889 осіб, 135 пацієнтів померли.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 652 випадки;

Вінницька область – 639 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 316 випадків;

Донецька область – 218 випадків;

Житомирська область – 711 випадків;

Закарпатська область – 654 випадки;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 711 випадків;

Київська область – 318 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 432 випадки;

Миколаївська область – 194 випадки;

Одеська область – 268 випадків;

Полтавська область – 210 випадків;

Рівненська область – 187 випадків;

Сумська область – 219 випадків;

Тернопільська область – 332 випадки;

Харківська область – 432 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 285 випадків;

Черкаська область – 160 випадків;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 161 випадок.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні виявлено 1 325 841 випадок коронавірусу. Одужали 1 159 311 осіб, 25 596 людей від ускладнень хвороби померли.

Нагадаємо, вчора в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Першою вакцину CoviShield отримала Черкаська область.

Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу опорної по ковіду Черкаської обласної лікарні Євгену Горенку.