У Чернівецькій області новий рекорд кількості госпіталізованих з COVID-19

Серед причин - зволікання пацієнтів зі зверненням до лікарів та збільшення кількості "важких" випадків хвороби.

Протягом доби 23 лютого до лікарень Чернівецької області госпіталізували 139 пацієнтів. Це найбільша кількість з початку пандемії коронавірусу.

Про це розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає “Укрінформ”.

"У нас зростає кількість щоденних госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 та підозрою. За минулу добу у наші госпітальні бази потрапили 139 людей. Це найбільша кількість госпіталізацій за добу від початку пандемії коронавірусу", - сказала Наталія Гусак.

Серед причин зростання кількості госпіталізацій чиновниця назвала зволікання пацієнтів зі зверненням до лікарів та збільшення кількості "важких" випадків хвороби.

"Зараз такий сезон, що люди думають, що їхній нежить і температура - це звичне явище для цієї пори року, тому і не поспішають звертатися до лікарів. А вже коли звертаються, то у них діагностують пневмонії, які треба лікувати у стаціонарі", - зазначила Гусак.

Згідно з даними інформаційної панелі “COVID-19 Чернівецька область”, станом на 23 лютого реанімації 5 лікарень області заповнені на 100%. Ще кілька лікарень наближаються до повного завантаження ліжок.

Станом на 23 лютого у Чернівецькій області зафіксували 51 990 випадків інфікування коронавірусом, із них 44 052 пацієнти одужали, 971 людина померла. В Україні лабораторно підтвердили 1 311 844 випадки COVID-19, із них за добу – 4 182.

18 лютого голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив, що у Чернівецькій області склалася "загрозлива ситуація" з поширенням коронавірусної хвороби.

20 лютого 2021 року в Івано-Франківській області розпочалося розгортання мобільного госпіталю ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими на COVID-19.

22 лютого Чернівецька обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення посилити карантин через погіршення ситуації з коронавірусом.