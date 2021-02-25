У Києві за добу ще 652 людей захворіли на коронавірус

У Києві за минулу добу виявили 652 хворих на коронавірус, померли 18 людей, одужали 343 пацієнти.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому (124), Дніпровському (97) та в Деснянському (93) районах.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 126 пацієнтів.

Від початку пандемії у Києві підтвердили вже 136 328 випадків коронавірусу. Хворобу подолали 92 841 мешканців. За період пандемії у столиці зафіксували 2 620 летальних випадки від ковіду.

За минулу добу в Україні виявили понад 8 тис. нових хворих на ковід - найбільше із 15 січня. Найбільше нових підтверджених випадків - в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Сьогодні у столиці розпочався процес вакцинації проти COVID-19 препаратом Covishield - розробки Oxford/AstraZeneca, що виготовлена у Індії. Процес вакцинації транслюється онлайн. Першим провакцинованим став завідувач відділення інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.