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США нанесли удари по сходу Сирії у відповідь на обстріл американських об'єктів у Іраці

Президент Джо Байден ухвалив відповідне розпорядження. 

США нанесли удари по сходу Сирії у відповідь на обстріл американських об'єктів у Іраці
Фото: Military.com

Американські війська 25 лютого за розпорядженням президента Джо Байдена нанесли авіаудари по декільком об'єктам на сході Сирії. Ці об'єкти підтримуються іранськими повстанцями. 

Авіаудари є відповіддю на ракетні обстріли американських цілей в Іраці, що відбулися раніше, йдеться на сайті Пентагону

"Наразі я не можу нічого додати, крім того факту, що ми впевнені у влученні в ціль. Ми переконані, що ця ціль використовувалася тим самим шиїтським повстанням, яке нанесло удари", - повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. 

Він додав, що унаслідок авіаударів було зруйновано декілька об'єктів у прикордонному контрольно-пропускному пункті, що використовується підтримуваними Іраном бойовиками, зокрема Кайтіб Хезболла і Кайтіб Сайід аль-Шухада. 

Речник Пентагону додав, що Ірак допоміг зібрати розвідувальні дані для точності визначення цілей. У Міноборони США також підкреслили, що ця операція є чітким сигналом: президент Байден захищатиме американських громадян та персонал коаліції.

Мапа атаки Ірану на американські об'єкти в Іраці (8 січня 2021)
Фото: CNN
Мапа атаки Ірану на американські об'єкти в Іраці (8 січня 2021)

Нагадаємо, що 16 лютого в Іраці неподалік міжнародного аеропорту Ербіль (Курдський регіон), де розташована військова база США, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро (спочатку повідомлялося про шість) людей були поранені. 

8 січня американську авіабазу, розташовану поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив щонайменше десяток ракет. 

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