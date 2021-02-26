США нанесли удари по сходу Сирії у відповідь на обстріл американських об'єктів у Іраці

Американські війська 25 лютого за розпорядженням президента Джо Байдена нанесли авіаудари по декільком об'єктам на сході Сирії. Ці об'єкти підтримуються іранськими повстанцями.

Авіаудари є відповіддю на ракетні обстріли американських цілей в Іраці, що відбулися раніше, йдеться на сайті Пентагону.

"Наразі я не можу нічого додати, крім того факту, що ми впевнені у влученні в ціль. Ми переконані, що ця ціль використовувалася тим самим шиїтським повстанням, яке нанесло удари", - повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що унаслідок авіаударів було зруйновано декілька об'єктів у прикордонному контрольно-пропускному пункті, що використовується підтримуваними Іраном бойовиками, зокрема Кайтіб Хезболла і Кайтіб Сайід аль-Шухада.

Речник Пентагону додав, що Ірак допоміг зібрати розвідувальні дані для точності визначення цілей. У Міноборони США також підкреслили, що ця операція є чітким сигналом: президент Байден захищатиме американських громадян та персонал коаліції.

Фото: CNN Мапа атаки Ірану на американські об'єкти в Іраці (8 січня 2021)

Нагадаємо, що 16 лютого в Іраці неподалік міжнародного аеропорту Ербіль (Курдський регіон), де розташована військова база США, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро (спочатку повідомлялося про шість) людей були поранені.

8 січня американську авіабазу, розташовану поруч з містом Аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив щонайменше десяток ракет.