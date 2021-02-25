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В Ізраїлі провели концерт лише для COVID-вакцинованих

"Зелені паспорти" в країні запровадили минулих вихідних.

В Ізраїлі провели концерт лише для COVID-вакцинованих
Фото: EPA/UPG

У столиці Ізраїлю Тель-Авіві 24 лютого провели концерт під відкритим небом. У заході взяли участь кілька десятків ізраїльтян, які вже щеплені від коронавірусу або мають імунітет, бо перехворіли на ковід.

Як пише Reuters, учасники повинні були пред'явити запроваджений урядом "зелений паспорт", який свідчить про те, що вони отримали обидві дози вакцини більше ніж за тиждень до події або що вони одужали від COVID-19 і мають імунітет.

Такі перепустки дійсні протягом шести місяців з моменту повної вакцинації. Ізраїль запровадив їх у минулі вихідні, коли карантинні обмеження в країні було послаблено.

Майже половина ізраїльтян отримали першу з двох необхідних доз. Тренажерні зали, басейни, театри та готелі відкриті лише для власників "зелених паспортів". Проте й вони дотримуються суворих обмежень щодо місткості та вимог  соціального дистанціювання.

Ізраїль до 5 квітня планує зняти обмеження, введені через пандемію та в повному обсязі відновити економічну активність в країні. Очікується, що до цієї дати будуть вакциновані всі охочі у віці від 16 років і старше.

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