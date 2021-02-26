Родичі колишнього керівника Держуправління справами часів президентства Віктора Януковича Андрія Кравця та голови "Київміськбуду" Ігоря Кушніра володіють будівельним бізнесом у Вільнюсі (Литва).

Вони через кіпрські структури інвестували у будівництво двох бізнес-центрів у центрі Вільнюса, втім походження коштів непрозоре і ховається за офшорними юрисдикціями. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми "Схеми" та Литовського суспільного мовника (LRT).

Син Андрія Кравця Володимир (нині - депутат Київради від ОПЗЖ) і дружина Кушніра Оксана мають спільні компанії, які з 2016 року інвестували в побудову бізнес-центрів Link та Core.

Будівлею першого БЦ займалася литовська компанія UAB Baltijos Gildija.

"Початок будівництва стартував у 2016 році, тоді ж засновником UAB Baltijos Gildija стала литовська UAB Mavlada – відповідно до литовського реєстру. У 2017, крім Mavlada, співзасновником Baltijos Gildija стала ще одна компанія – кіпрська Koksi Holding ltd. Власником Mavlada є син Андрія Кравця Володимир Кравець. Koksi Holding ltd володіє Оксана Кушнір дружина керівника ПАТ ХК "Київміськбуд". У кінці 2020 року єдиним засновником Baltijos Gildija залишився Koksi Holding", - йдеться у розслідуванні.

Baltijos Gildija разом із компанією Ašis у цьому році планують завершити зведення у Вільнюсі ще одного бізнес-центру - Core. Засновником UAB Ašis є кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця.

"Походження коштів на проєкти у Вільнюсі непрозоре. Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила у кіпрської фірми Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма в свою чергу теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Але хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічних джерел встановити неможливо", - повідомили журналісти.

Фото: Radio Svoboda

У розслідуванні наголошується, що родини Кушнірів та Кравців не відповіли журналістам на запитання про походження коштів та особу власника Obelia Industries Inc.

Володимир Кравець втім підвтердив, що разом з дружиною Кушніра робив інвестиції у побудову БЦ. Обсяг інвестицій та походження коштів він відмовився пояснювати. Також він додав, що його батьки та родина Кушнірів мають приятельські стосунки.

"Чому інвестували у Вільнюс, в Прибалтику? Це дуже хороші країни, мають хороші умови для розвитку бізнесу. Про кошти я розповім у своїй декларації. З родиною Кушнірів ми дружимо сім’ями: мій батько і матір дружать з ними. Хто більше інвестував у будівництво – вам не можу про це розповісти. Тому що це комерційна таємниця", – зазначив Володимир Кравець.

Очільник "Київміськбуду" зазначив, що він та його дружина ведуть різні бізнеси.

"Оксана є громадянкою республіки Кіпр, тому компанії, пов’язані з нею, мають кіпрську юрисдикцію. Наскільки мені відомо, Володимир Кравець є партнером Оксани у питанні зведення бізнес-центру у Вільнюсі. З Андрієм Кравцем я знайомий, ми товаришуємо, але спільних бізнес-інтересів наші родини не мають і ніколи не мали", – ідеться у відповіді Ігоря Кушніра.

Литовська Служба розслідування фінансових злочинів повідомила, що з 2015 року отримує звіти, пов'язані з інвестиціями з України. Вони у вигляді кредитів надходять у Литву і часто інвестуються у нерухомість.

Литовські фінансові організації розцінюють ці операції як потенційне виведення коштів або намагання приховати їх справжнє походження.

За 6 років Служба отримала майже 80 таких звітів, пов’язаних із громадянами України. Тут стверджують, що найчастіше українці відкривають в Литві рахунки, які, ймовірно, можуть використовуватися для виведення коштів з України за кордон. І у частині цих звітів фігурують колишні або чинні українські політики.

"Ми отримали, напевно, до десяти повідомлень, де фігурують особи, які брали активну участь або беруть участь в українській політиці, як от колишні президенти України, люди з їхнього оточення або прем’єр-міністри", – розповів журналістам заступник керівника Служби розслідувань фінансових злочинів Міндаугас Петраускас.

Наразі ці випадки розслідують литовські правоохоронці.