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Глава МЗС Литви прибув у Київ з робочим візитом

Ландсбергіс і Кулеба вшанували пам’ять українських героїв, які "захистили Україну та Європу від агресії РФ".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув до Києва і розпочав робочий візит із вшанування пам'яті загиблих від російської агресії українських захисників.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Радий вітати міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у його першому візиті до України. Литва - важливий союзник і справжній друг України, партнер у Люблінському трикутнику. Ми вшанували полеглих українських героїв, які захистили Україну та Європу від агресії РФ", - написав Кулеба у Твіттері.

Глава українського МЗС також опублікував спільні з очільником МЗС Литви фото біля Стіни пам'яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс перебуває в Україні з робочим візитом 23-24 лютого.

Раніше глава МЗС Литви заявляв, що не слід купувати вакцину проти коронавірусу в тих, хто на ці кошти потім купуватиме амуніцію для використання на Донбасі.

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