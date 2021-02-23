В Раді зареєстрували проєкт змін в Конституцію про призначення директорів НАБУ і ДБР

Кандидати на призначення повинні будуть пройти конкурсний відбір.

В Верховній Раді в понеділок, 22 лютого, зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині розширення повноважень президента України.

Документ отримав реєстраційний номер 5133.

Депутати пропонують надати президенту України повноваження призначати та звільняти директора НАБУ та директора ДБР, а Верховній Раді - погоджувати призначення та звільнення.

Кандидат на призначення повинен буде пройти конкурсний відбір.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1014, яким передбачено зміни до Конституції в частині розширення повноважень президента України.

Законопроєктом пропонувалося прописати в статті 106 Конституції України два нові підпункти:

президент України створює НАБУ, призначає на посаду та звільняє з посад директора НАБУ і ДБР;

президент України створює незалежні регуляторні органи, які здійснюють регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах; а також призначає їх склад.

Ці поправки отримали негативний висновок Конституційного Суду і не можуть бути прийняті.

В серпні 2020 року Конституційний Суд визнав також неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

Незважаючи на це, Ситник залишається директором НАБУ.

Державне бюро розслідувань не має повноцінного керівника. Обов'язки директора ДБР виконує заступник директора Олексій Сухачов.