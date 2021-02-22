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Зеленський обговорив з Даніловим плани роботи РНБО на найближчий час

Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці.

Зеленський обговорив з Даніловим плани роботи РНБО на найближчий час
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Олексій Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони.

"Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони".

Раніше Данілов повідомляв, що на наступному засіданні РНБО буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.

Нагадаємо, 19 лютого Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Також РНБО доручила з’ясувати, як частина державного нафтопроводу опинилася в приватних руках.

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